Навколо Сіверського Дінця у ЗСУ є можливість розширення плацдарму, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Російські війська у цій ділянці не спроможні чинити опір, якщо ми можемо так швидко провести понтонні переправи. Навколо Сіверського Дінця у ЗСУ є можливість розширення плацдарму і відкидання ворога з нашої території", - зауважив Згурець.

За словами експерта, ситуація залишається складною навколо Бахмута та Донецька.

"Там ворог намагається штурмувати напрямки Авдіївка - Мар’їнка, використовуючи артилерію. Вибивати противника з зони Донецька достатньо складно, але ми маємо знайти способи мінімізації вогневої потужності ворога", - зазначив Згурець.

За добу Росія у війні з Україною втратила близько 300 військових, 29 броньованих машин, 19 танків і 10 артилерійських систем

У тимчасово окупованому Донецьку росіяни почали силоміць "мобілізовувати" хворих із лікарень, у тому числі поранених унаслідок бойових дій

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