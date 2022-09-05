Навколо Сіверського Дінця у ЗСУ є можливість розширення плацдарму, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що звільнення селища Озерне на Донеччині є достатньо показовим елементом
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Російські війська у цій ділянці не спроможні чинити опір, якщо ми можемо так швидко провести понтонні переправи. Навколо Сіверського Дінця у ЗСУ є можливість розширення плацдарму і відкидання ворога з нашої території", - зауважив Згурець.
За словами експерта, ситуація залишається складною навколо Бахмута та Донецька.
"Там ворог намагається штурмувати напрямки Авдіївка - Мар’їнка, використовуючи артилерію. Вибивати противника з зони Донецька достатньо складно, але ми маємо знайти способи мінімізації вогневої потужності ворога", - зазначив Згурець.
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