English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Донецьку окупанти "мобілізовують" хворих із лікарень, - Генштаб

У Донецьку окупанти "мобілізовують" хворих із лікарень, - Генштаб

5 вересня, 2022 понедiлок
10:15
війна з Росією бойовик "ДНР"

У тимчасово окупованому Донецьку росіяни почали силоміць "мобілізовувати" хворих із лікарень, у тому числі поранених унаслідок бойових дій

Про це повідмоляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

"Продовжується примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях України. У Донецьку російські загарбники знайшли "нове джерело" поповнення втрат у живій силі. Так, нещодавно, до місцевих лікарень міста почали прибувати представники російської окупаційної армії та силоміць "виписувати" хворих. Під таку виписку потрапляють чоловіки призовного віку з різними захворюваннями або травмами, зокрема і поранені під час бойових дій, які проходять лікування", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Генштаб повідомляє про дискримінацію російським командуванням колаборантів, які пішли воювати, порівняно з росіянами.

"Вже вкотре військовослужбовці 2-го армійського корпусу (сформований окупантами з жителів Луганщини - ред.) відзначають дискримінацію їхнього статусу в порівняні з російськими військовими. Особовий склад підрозділів зазначеного армійського корпусу не отримує певних задекларованих надбавок, на відміну від російських військових в інших військових частинах. Крім того, відсутнє якісне медичне забезпечення. Все це суттєво впливає на погіршення морально-психологічного стану особового складу", - повідомляє Генштаб ЗСУ.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Донецьк
Луганщина
Здоров'я
мобілізація
Донеччина
окуповані території
окупанти
Читайте також:
4 вересня, 2022 неділя
У Сімферополі пролунали вибухи
Олександр Усик
3 вересня, 2022 субота
Усик відреагував на виклик найбагатшого боксера світу
3 вересня, 2022 субота
На Донеччині росіяни застосували проти захисників України отруйну речовину. Попередньо це може бути хлорпікрин, - боєць батальйону "Свобода" Рубан
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.41
    Купівля 39.41
    Продаж 40.28
  • EUR
    Купівля 39.14
    Продаж 40.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
5 вересня
11:47
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
На ЗАЕС залишилося двоє постійних представників МАГАТЕ, решта інспекторів покинула станцію, - Енергоатом
11:46
долар євро валюта обмін
Курс євро до долара впав до найнижчого за 20 років рівня
11:43
Гаражі, які охопила пожежа після ворожого обстрілу, Харківщина
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 4 вересня загинула жінка, ще вісім людей поранено
11:20
Вночі 6-8 вересня в Україні очікуються заморозки ґрунту
11:19
Енді Руїс та Луїс Ортіс (праворуч)
Новий претендент на титул Ф'юрі кинув виклик Вайлдеру
11:04
Десятки прильотів: росіяни продовжують обстрілювати українське прикордоння
11:00
Ексклюзив
Сергій Згурець
Навколо Сіверського Дінця у ЗСУ є можливість розширення плацдарму, - Згурець
10:45
Володимир Зеленський телефонує
Стало відомо, кому першому зі світових лідерів зателефонував Зеленський вранці після вторгнення РФ
10:41
Ексклюзив
реєстр колаборантів
У реєстрі колаборантів вже 800 осіб, серед них політики, судді, правоохоронці та медійники, - координаторка проєктів ЧЕСНО Березюк
10:38
Рятувальники тримають ситуацію із торф'яними пожежами навколо Києва під контролем, - ДСНС
10:34
Інфографіка
знищений танк окупантів
Росія втратила близько 49,8 тис. військових, 2068 танків, 236 літаків і 1157 систем артилерії за час масштабної війни, - Генштаб ЗСУ
10:20
Вибух у Чернігові на виставці зброї: двом військовим повідомили про підозру
10:10
Ексклюзив
Сергій Згурець
Завдання ЗСУ - посунути лінію фронту ближче до Дніпра, - Згурець
10:03
Миколаїв, обстріли
На Миколаївщині окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру: за добу пошкоджено два житлові будинки, підприємство та покинутий склад
09:58
Збірна України з волейболу
Україна - Нідерланди: де та коли дивитися матч 1/8 фіналу ЧС з волейболу
09:52
ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і живу силу загарбників на Харківщині та відбили наступ окупантів у двох напрямках на Донеччині
09:37
Росія щодня продукує нові фейки
На "референдумах" можна "отримати" міжнародну фінансову допомогу, а Маріуполь "почав відновлюватися" після "звірства українських бойовиків і азовців": РФ поширює нові фейки
09:36
Оновлено
Динамо - Зоря
УПЛ: Результати та розклад трансляцій усіх матчів 3-го туру
09:11
окупанти Маріуполь
Британська розвідка назвала головну мету РФ в умовах контрнаступу ЗСУ
09:03
У неділю РФ завдала 25 ракетних і понад 22 авіаційних удари по об'єктах України, - Генштаб
09:03
російські війська окупанти
Впродовж доби росіяни вбили щонайменше трьох мирних жителів Донеччини, ще трьох поранили, - ОВА
08:49
Ексклюзив
Піски
Попри заяви міністра оборони РФ, Піски залишаються українськими, - керівник Авдіївської міської ВА Барабаш
08:41
ЗСУ успішно розгортають контрнаступ не лише на Херсонщині, а й на Донеччині, - ISW
08:27
Ракетний удар по Нікопольському району
Російські окупанти двічі за ніч обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район, - ОВА
08:21
Микола Княжицький
Україні потрібні зміни
08:14
Енді Руїс (праворуч) та Луїс Ортіс
У бою з трьома нокдаунами визначився претендент на титул WBC у надважкій вазі
08:00
Віцепрезидентка США Гарріс обговорила допомогу Україні та зміцнення східного флангу НАТО з прем'єром Польщі Моравецьким
07:44
окупант
В одному з окупаційних підрозділів загарбники збунтувались і відмовилися воювати, - ОК "Південь"
07:30
зруйнована школа
На Херсонщині окупанти погрожують учителям і намагаються підкупити батьків, щоб запустити навчання за програмою РФ, - ОВА
07:07
оперативна обстановка
На Півдні ЗСУ минулої доби знищили понад 100 окупантів, склад боєприпасів, 9 гаубиць і 6 танків
06:26
російські війська окупанти
На Запоріжжі росіяни викрали близько 500 людей, понад 200 досі в заручниках, - ОВА
01:53
Латвія
Біля берегів Латвії розбився приватний літак: його намагалися перехопити винищувачі НАТО, - Reuters
01:22
прапор Росії
США повинні готуватися до припинення існування РФ у її нинішньому вигляді, - американський генерал Ходжес
00:49
Цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке, - Зеленський
"Європа - не "Діснейленд" для прихильників терору": Зеленський про візові обмеження для росіян
2022, неділя
4 вересня
23:30
Денис Шмигаль
Шмигаль запропонував Шольцу шляхи для постачань танків Leopard 2
23:12
Зеленський
Правоохоронці затримали двох осіб, причетних до трагедії у Чернігові, - Зеленський
22:57
На фото Володимир Зеленський
Зеленський оголосив про звільнення трьох населених пунктів
22:44
США і РФ
Посол США у Росії закінчив свою роботу й повернувся на батьківщину
22:35
Сумщина обстріли
Росіяни обстріляли Сумщину: майже 40 прильотів за добу, пошкоджена електролінія
22:08
Олександр Ананічев
"Денацифікувався й демілітаризувався": в Україні ліквідували російського майора
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV