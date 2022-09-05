У Донецьку окупанти "мобілізовують" хворих із лікарень, - Генштаб

Про це повідмоляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

"Продовжується примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях України. У Донецьку російські загарбники знайшли "нове джерело" поповнення втрат у живій силі. Так, нещодавно, до місцевих лікарень міста почали прибувати представники російської окупаційної армії та силоміць "виписувати" хворих. Під таку виписку потрапляють чоловіки призовного віку з різними захворюваннями або травмами, зокрема і поранені під час бойових дій, які проходять лікування", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Генштаб повідомляє про дискримінацію російським командуванням колаборантів, які пішли воювати, порівняно з росіянами.

"Вже вкотре військовослужбовці 2-го армійського корпусу (сформований окупантами з жителів Луганщини - ред.) відзначають дискримінацію їхнього статусу в порівняні з російськими військовими. Особовий склад підрозділів зазначеного армійського корпусу не отримує певних задекларованих надбавок, на відміну від російських військових в інших військових частинах. Крім того, відсутнє якісне медичне забезпечення. Все це суттєво впливає на погіршення морально-психологічного стану особового складу", - повідомляє Генштаб ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 4 вересня росіяни за час повномасштабного вторгнення втратили 2049 танків, 236 літаків, 206 гелікоптерів і близько 49 500 своїх військових убитими.

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