У Донецьку окупанти "мобілізовують" хворих із лікарень, - Генштаб
У тимчасово окупованому Донецьку росіяни почали силоміць "мобілізовувати" хворих із лікарень, у тому числі поранених унаслідок бойових дій
Про це повідмоляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
"Продовжується примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях України. У Донецьку російські загарбники знайшли "нове джерело" поповнення втрат у живій силі. Так, нещодавно, до місцевих лікарень міста почали прибувати представники російської окупаційної армії та силоміць "виписувати" хворих. Під таку виписку потрапляють чоловіки призовного віку з різними захворюваннями або травмами, зокрема і поранені під час бойових дій, які проходять лікування", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Генштаб повідомляє про дискримінацію російським командуванням колаборантів, які пішли воювати, порівняно з росіянами.
"Вже вкотре військовослужбовці 2-го армійського корпусу (сформований окупантами з жителів Луганщини - ред.) відзначають дискримінацію їхнього статусу в порівняні з російськими військовими. Особовий склад підрозділів зазначеного армійського корпусу не отримує певних задекларованих надбавок, на відміну від російських військових в інших військових частинах. Крім того, відсутнє якісне медичне забезпечення. Все це суттєво впливає на погіршення морально-психологічного стану особового складу", - повідомляє Генштаб ЗСУ.
- Раніше повідомлялося, що станом на ранок 4 вересня росіяни за час повномасштабного вторгнення втратили 2049 танків, 236 літаків, 206 гелікоптерів і близько 49 500 своїх військових убитими.
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