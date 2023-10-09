"Наявна інформація дуже чітка": Зеленський заявив про зацікавленість РФ у війні на Близькому Сході
Володимир Зеленський заявив, що є чітка інформація про те, що Росія зацікавлена у війні на Близькому Сході, оскільки це "допомагає їй знищувати свободу у Європі"
Про це він сказав у вечірньому зверненні.
Зеленський повідомив, що провів нараду з керівниками ГУР та зовнішньої розвідки, а також нашими дипломатами щодо ситуації в Ізраїлі та навколо нього.
"Це має принципове значення для нас – не лише для України, а для всієї Європи", - додав президент.
Глава держави зазначив, що РФ зацікавлена у війні на Близькому Сході, оскільки це послаблює світову єдність та додає розколів і суперечностей.
"За наявною інформацією – дуже чіткою – Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів та суперечностей і цим допомогло Росії знищувати свободу у Європі. Ми бачимо, як російські пропагандисти зловтішаються. Бачимо, як іранські друзі Москви цілком відверто підставляють плече тим, хто напав на Ізраїль. І все це – значно більша загроза, ніж зараз світ сприймає. Світові війни минулого розгоралися саме з локальних агресій. Ми знаємо, як цій загрозі протидіяти", - каже він.
Зеленський зазначив, що вже готуються відповідні кроки.
- У Євросоюзі заявили, що атака ХАМАС на Ізраїль не вплине на допомогу ЄС Україні, та пообіцяли допомагати нашій державі так довго, як це буде необхідно.
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