Відео оприлюднила промоутерська компанія Matchroom Boxing у twitter.

Альварес та Головкін провели дуель поглядів у Лас-Вегасі (США), де у ніч проти неділі 18 вересня проведуть бій за звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг), яким володіє мексиканець.

Геннадій Головкін та Сауль Альварес раніше двічі зустрічалися в середній вазі (до 72,6 кг). У 2017 році було зафіксовано нічию, у 2018-му - за очками переміг мексиканець. Казахстанець не погодився із результатом обох поєдинків.

Сауль Альварес є найбагатшим боксером світу за версією Forbes. За рік мексиканець заробив $90 млн.

3 вересня український боксер Олександр Усик заявив, що готовий провести бій проти Сауля Альвареса.

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