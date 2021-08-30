"Найбільш катастрофічний збій в історії": ВООЗ закликала не закривати школи через COVID-обмеження
У Всесвітній організації охорони здоров’я закликають, щоб школи в Європі почали роботу та були відкритими
Про це заявив директор регіонального Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге, пише The Guardian.
"Пандемія спровокувала найбільш катастрофічний освітній збій в історії, життєво важливо, щоб навчання постійно тривало у класах", – зазначив він.
За його словами, перебування дітей у школах має значення для навчання, психічного здоров’я та соціальних навичок.
"44 з 53 країн Європи в регіоні ВООЗ закрили свої школи в розпал першої хвилі пандемії, і хоча більшість з них знову відкриються у вересні цього року, зростання інфікування викликало нові обмеження", - зазначили у ВООЗ.
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