Найбільша енергокомпанія Німеччини припинила закупівлю газу у Газпрому

Про це повідомляє reuters, інформує Еспресо.TV

Група заявила, що хоча у неї немає довгострокових контрактів на постачання безпосередньо з виробниками газу, невелика кількість у її портфелі була придбана у торгових компаній Газпрому.

"Російський ринок не входить до наших цільових регіонів. Але ясно одне: якщо буде більш-менш тривалий фізичний дефіцит імпорту енергоносіїв, це матиме наслідки і для нас", — наголошується у повідомленні представників групи.

Нагадаємо, згідно з четвертим пакетом санкцій, ЄС припиняє інвестувати і постачати обладнання для енергосектору Росії.

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