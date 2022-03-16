Найбільша енергокомпанія Німеччини припинила закупівлю газу у Газпрому
Енергетичний гігант E.ON припинив закупівлю нових обсягів газу у торгових компаній Газпрому у Європі.
Про це повідомляє reuters, інформує Еспресо.TV
Група заявила, що хоча у неї немає довгострокових контрактів на постачання безпосередньо з виробниками газу, невелика кількість у її портфелі була придбана у торгових компаній Газпрому.
"Російський ринок не входить до наших цільових регіонів. Але ясно одне: якщо буде більш-менш тривалий фізичний дефіцит імпорту енергоносіїв, це матиме наслідки і для нас", — наголошується у повідомленні представників групи.
- Нагадаємо, згідно з четвертим пакетом санкцій, ЄС припиняє інвестувати і постачати обладнання для енергосектору Росії.
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