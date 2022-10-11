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OPINION

Найбільша помилка Путіна - вбивство цивільних

Сергій Марченко
11 жовтня, 2022 вiвторок
18:44
Погляд Сергій Марченко

Коли підтримка України стала йти на спад, а путінські наративи про "мир" з фіксацією награбованого все частіше звучать у ЗМІ, Путін зробив помилку

Рішення атакувати цивільних було емоційним і, як більшість емоційних рішень, помилковим. Приємно, що ця помилка Путіна була вимушеною – вона не трапилася сама собою, а стала результатом ретельно продуманих та ідеально реалізованих дій українських спецслужб.

Удар по інфраструктурі був безглуздим з очевидних причин – московити вгатили в ракетну атаку до мільярда доларів, а збитків завдали на порядок менше. Півдня без світла — точно не те що змусить Україну здатися.

Напад вчергове демонстрував слабкість російської армії та невміння вражати важливі цілі. Влучити в Парк Шевченка замість СБУ – так собі високоточна зброя.

Найбільша помилка Путіна — вбивство цивільних. Це дуже дивна війна. Чи не вперше в історії, війна за громадську думку в усьому світі йде паралельно з війною в окопах. Ця війна за американського і європейського виборців критично важлива для нас

Але найбільша помилка Путіна — вбивство цивільних. Це дуже дивна війна. Чи не вперше в історії, війна за громадську думку в усьому світі йде паралельно з війною в окопах. Ця війна за американського і європейського виборців критично важлива для нас. Україна зустріла війну без зброї, амуніції, засобів розвідки. Для виживання нам критично важлива допомога союзників. А їх політики дуже чутливі до громадської думки.

І ось, коли підтримка України стала йти на спад, а путінські наративи про "мир" з фіксацією награбованого все частіше звучать у ЗМІ, Путін робить помилку. Він вбиває цивільних і нагадує світу, який вже призабув Бучу і Маріуполь, що таке Московія.

Це країна-терорист, яка прийде у ваш дім так само як прийшла у наш. Тому допомога Україні – це допомога собі самим.

Наслідки цієї помилки – ще більше зброї Україні. Ще більше санкцій Росії. Ще більше люті і донатів армії на відплату від українців.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Володимир Путін
війна з Росією
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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