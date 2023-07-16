Найбільше ку*вить безсилля
Але потім ти згадуєш, що можеш докласти зусиль для того, щоб врятувати своїх та покарати чужих
Дивитися на азовців в російському полоні.
Дивитися на полювання на кримських татар на їхній же землі.
Дивитися на пограбування Кам’яної могили.
Дивитися на наслідки руйнування Каховської дамби.
Дивитися на загиблих внаслідок кожної ракетної атаки.
І знати, що ти це не можеш виправити прямо тут і зараз. Що наші люди, наші землі, наші міста, наші культурні скарби — в заручниках ворога.
Але потім ти згадуєш, що можеш докласти зусиль для того, щоб врятувати своїх та покарати чужих. Службою, волонтерством чи донатом.
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Треба завжди тримати в голові цю ниточку зв’язку між злочинами ворога та необхідністю твого вкладу в перемогу. Хай не прямо тут і прямо зараз.
Але фінал історії залежить від тебе.
Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч
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