Дивитися на азовців в російському полоні.

Дивитися на полювання на кримських татар на їхній же землі.

Дивитися на пограбування Кам’яної могили.

Дивитися на наслідки руйнування Каховської дамби.

Дивитися на загиблих внаслідок кожної ракетної атаки.

І знати, що ти це не можеш виправити прямо тут і зараз. Що наші люди, наші землі, наші міста, наші культурні скарби — в заручниках ворога.

Але потім ти згадуєш, що можеш докласти зусиль для того, щоб врятувати своїх та покарати чужих. Службою, волонтерством чи донатом.

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Треба завжди тримати в голові цю ниточку зв’язку між злочинами ворога та необхідністю твого вкладу в перемогу. Хай не прямо тут і прямо зараз.

Але фінал історії залежить від тебе.

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Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч

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