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Найбільше шансів звільнити лівобережжя Херсонщини буде з запорізького напрямку, - полковник СБУ Костенко

30 листопада, 2022 середа
21:08
війна з Росією ЗСУ

Полковник СБУ, "кіборг" та нардеп Роман Костенко зазначив, що більше шансів звільнити лівий берег Херсонщини буде з запорізького напрямку, ніж форсуючи Дніпро

Про це він розповів "Главкому".

Він зазначив, що штурм Дніпра можливий, проте це складний процес, який потребує багато сил та засобів, оскільки річка доволі широка. Костенко вважає, що легше буде звільнити лівий берег Херсонщини з запорізького напрямку. На його думку, зараз ЗСУ мають просуватися в бік Енергодара та Мелітополя. 

"Тепер нашим основним завданням має стати просування на запорізькому напрямку – в бік Енергодара, Мелітополя. Ворог, на жаль, це теж розуміє, але це – єдиний шанс розрізати його логістичні шляхи та їхнє угрупування. Також ключове завдання – стримування ворога на Донецькому напрямку", – пояснює Костенко.

Він також зауважив, що звільнення Херсонщини залежатиме і від ситуації на сході країни.

"Не можна казати про одне лівобережжя без урахування подій на сході, де противник зараз концентрує війська – в районі Авдіївки, Бахмута, аби продавлювати нашу оборону. Поки ми виконали програму максимум – убезпечили південь на середньострокову і довгострокову перспективу, вибудували оборону по річці Дніпро і вивільнили велику частину своїх військ, які перекинули на інші напрямки", - каже полковник СБУ.

  • З 28 по 29 листопада ЗСУ вдарили по підрозділах росіян на Запоріжжі, відомо про 100 поранених окупантів.

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