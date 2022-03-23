Найбільше від окупантів страждає місто Ізюм, - депутатка про ситуацію на Харківщині

Депутатка зробила це в етері Еспресо.TV.

“Харків стоїть і чинить активний та успішний спротив російській агресії. В області проблеми: найбільше страждає містечко Ізюм - ворота на Донбас. Ворог зосередився там і постійно бомбардує місто. Але наші потужні Збройні сили теж чинять опір росіянам”, - зазначила Куц.

Політологиня додала, що російськими військами окуповано багато населених пунктів Харківщини, зокрема місто Вовчанськ, яке знаходиться за 4-5 км від кордону з Росією.

“Містечко Вовчанськ - це був перший сигнал, що почнеться повномасштабна війна, на який ми не зреагували. Ще в грудні 2021 р містяни сигналізували про проблеми з газом. А це єдине у нас місто, яке досі приєднано до газотранспортної системи РФ. Тоді в них знижувався тиск газу і ми розуміли - щось починається”, - наголосила Галина Куц.

Політикиня додала, що російські окупанти постійно, регулярно обстрілюють Харків. Найбільше страждають міські райони Північна Салтівка та Пʼятихатки.

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