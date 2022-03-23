Найбільше від окупантів страждає місто Ізюм, - депутатка про ситуацію на Харківщині
Політологиня, депутатка Харківської обласної ради Галина Куц розповіла, що найбільше від окупантів на Харківщині страждає місто Ізюм, а райони Харкова - Північна Салтівка і Пʼятихатки перебувають під постійними обстрілами
Депутатка зробила це в етері Еспресо.TV.
“Харків стоїть і чинить активний та успішний спротив російській агресії. В області проблеми: найбільше страждає містечко Ізюм - ворота на Донбас. Ворог зосередився там і постійно бомбардує місто. Але наші потужні Збройні сили теж чинять опір росіянам”, - зазначила Куц.
Політологиня додала, що російськими військами окуповано багато населених пунктів Харківщини, зокрема місто Вовчанськ, яке знаходиться за 4-5 км від кордону з Росією.
“Містечко Вовчанськ - це був перший сигнал, що почнеться повномасштабна війна, на який ми не зреагували. Ще в грудні 2021 р містяни сигналізували про проблеми з газом. А це єдине у нас місто, яке досі приєднано до газотранспортної системи РФ. Тоді в них знижувався тиск газу і ми розуміли - щось починається”, - наголосила Галина Куц.
Політикиня додала, що російські окупанти постійно, регулярно обстрілюють Харків. Найбільше страждають міські райони Північна Салтівка та Пʼятихатки.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.39Продаж 33.18
- Актуальне
- Важливе