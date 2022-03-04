Найбільші VPN-сервіси на прохання кіберполіції України припинять співпрацю з Росією

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Нагадаємо, на платформі Opensea з’явився благодійний NFT-проєкт на підтримку армії України, усі кошти з якого передадуть на потреби ЗСУ.

Сервіси KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe, здійснюють фільтрацію трафіку та блокують пропагандистські сайти РФ. Загалом понад десять VPN-сервісів надають допомогу кіберполіції, попереджають DDoS-атаки на українські вебресурси."Крім цього VPN-сервіси Proton, KeepSolid переказують до 30% власних прибутків на потреби української армії. Сервіс Vpnunlimited надає рік безкоштовного користування своїми послугами для громадян України", – додають у повідомленні.