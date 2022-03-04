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Головна війна з Росією Найбільші VPN-сервіси на прохання кіберполіції України припинять співпрацю з Росією

Найбільші VPN-сервіси на прохання кіберполіції України припинять співпрацю з Росією

4 березня, 2022 п'ятниця
12:44
війна з Росією VPN-сервіс

Найбільші VPN-сервіси відгукнулися на прохання кіберполіції припинити співпрацю з агресором

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. 


Сервіси KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe, здійснюють фільтрацію трафіку та блокують пропагандистські сайти РФ. Загалом понад десять VPN-сервісів надають допомогу кіберполіції, попереджають DDoS-атаки на українські вебресурси. 

"Крім цього VPN-сервіси Proton, KeepSolid переказують до 30% власних прибутків на потреби української армії. Сервіс Vpnunlimited надає рік безкоштовного користування своїми послугами для громадян України", – додають у повідомленні. 
  • Нагадаємо, на платформі Opensea з’явився благодійний NFT-проєкт на підтримку армії України, усі кошти з якого передадуть на потреби ЗСУ.
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