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Найбільші VPN-сервіси на прохання кіберполіції України припинять співпрацю з Росією
Найбільші VPN-сервіси відгукнулися на прохання кіберполіції припинити співпрацю з агресором
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Сервіси KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe, здійснюють фільтрацію трафіку та блокують пропагандистські сайти РФ. Загалом понад десять VPN-сервісів надають допомогу кіберполіції, попереджають DDoS-атаки на українські вебресурси.
"Крім цього VPN-сервіси Proton, KeepSolid переказують до 30% власних прибутків на потреби української армії. Сервіс Vpnunlimited надає рік безкоштовного користування своїми послугами для громадян України", – додають у повідомленні.
- Нагадаємо, на платформі Opensea з’явився благодійний NFT-проєкт на підтримку армії України, усі кошти з якого передадуть на потреби ЗСУ.
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