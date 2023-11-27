Найбільших втрат ворог зазнає на Донеччині, - Тарнавський

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

Зазначається, що близько 80 відсотків втрат російської армії - на Донеччині.

Водночас окупанти продовжують наземні атаки та активно залучають авіацію. Загалом за добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 17 авіаударів, провів 37 бойових зіткнень та здійснив 649 артобстрілів.

Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Загальні втрати ворога склали 514 осіб. Ще 1 окупант здався в полон.

Крім того, знищено 7 одиниць військової техніки, зокрема, 3 танки, 2 ББМ, безпілотник та автомобіль. Ще 7 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Водночас триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.