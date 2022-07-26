Найбільший автоперевізник Європи FlixBus відкриває лінію з України до Словаччини та Австрії

Про це інформує ITC.

29 липня запрацює перша автобусна лінія з України до Словаччини та Австрії найбільшого автоперевізника Європи FlixBus. Мова про маршрут Львів – Санкт-Пельтен.

Цей маршрут, отримавши номер N3272 виглядає так: Львів - Стрий - Мукачево - Ужгород - Кошице - Пряшів - Попрад - Жиліна - Тренчин - Трнава - Братислава - Відень - Санкт-Пельтен.

Автобуси з України вирушатимуть чотири рази в тиждень:: у понеділок, вівторок, п’ятницю і суботу зі Львова. І до України - у вівторок, середу, суботу та неділю зі Санкт-Пельтена.

Як зазначають перевізники, час у дорозі становитиме 18 з половиною годин із урахуванням зупинок та закладеним часом на перетин словацького кордону. Але через непередбачуваність затримок на кордоні час у дорозі може змінюватись.

"Зі Стрийської автостанції Львова автобус відправляється о 15:00, і прибуває о 6 ранку до Братислави, о 7:05 ранку до Відня, а о 8:20 – до кінцевої зупинки Санкт-Пельтен, - наголошують в компанії. - Назад автобус відправляється о 20:20 зі Санкт-Пельтена, о 21:35 з Відня та 22:40 з Братислави та прибуває о 15:40 наступного дня до Львова".

Це вже друга нова лінія, яку FlixBus запускає після початку повномасштабної війни в Україні. Зокрема, 23 червня вперше компанія повезла людей за маршрутом Київ-Вроцлав. Загалом з України вона вже має 11 ліній до 5 країн Європи: Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини та Австрії.

Квитки на автобус перевізника FlixBus можна придбати через Приват24

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