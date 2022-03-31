Найбільший лізингодавець AerCap подає проти РФ позов на $3,5 млрд через захоплення понад сотні літаків, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.



Як стало відомо, найбільший у світі лізингодавець AerCap (AER.N) подав проти Росії страхову претензію на $3,5 млрд через утримання на території РФ понад сотні їх літаків та двигунів.



За попреденьою інформацією, понад 100 літальних апаратів застрягли в Росії після її вторгнення в Україну, створивши основу для тривалої юридичної суперечки між орендодавцями та страховиками.



Зокрема дублінська компанія AerCap зазнала найбільшого ризику, коли санкції Європейського Союзу змусили розірвати російські договори оренди, що становило у вартості 5% її флоту.



Очікується, що страхова вимога AerCap буде не тільки найбільшою серед лізингодавців, які вимагають у РФ компенсації за сотні літаків загальною вартістю до $10 млрд. Це також одна з найбільших претензій коли-небудь поданих.



"Минулого тижня ми подали страхову претензію приблизно на $3,5 млрд щодо наших літаків і двигунів, які залишилися в Росії. Ми очікуємо, що вони будуть оскаржені, лише враховуючи великі суми, залучені в галузі", – повідомив інвесторам головний фінансовий директор Пітер Юхас після публікації фінансових результатів за останні три місяці 2021 року.



Орендодавець мав до понеділка розірвати діючі договори оренди в Росії під санкціями, введеними Європейським Союзом.

Аналітики кажуть, що безпрецедентний характер і масштаб потенційних збитків, ймовірно, означатимуть роки судових суперечок між лізингодавцями та страховиками, перш ніж будуть прийняті будь-які рішення щодо виплат.



Відомо, що загалом компанія AerCap надала в оренду Росії 135 літаків і 14 двигунів, але встигла вилучити і вивезти 22 літаки і три двигуни.



AerCap заявила, що може зареєструвати знецінення в першому кварталі свого фінансового року, але ще не визначила, наскільки воно може бути великим.

Юхас оцінив чистий ризик AerCap у Росії приблизно в $2,5 млрд.



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