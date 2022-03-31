Найбільший лізингодавець AerCap подає проти РФ позов на $3,5 млрд через захоплення понад сотні літаків, - Reuters
Найбільший у світі лізингодавець AerCap подає проти Російської Федерації позов на $3,5 млрд через захоплення нею понад сотні їхніх літаків
Про це повідомляє Reuters.
Як стало відомо, найбільший у світі лізингодавець AerCap (AER.N) подав проти Росії страхову претензію на $3,5 млрд через утримання на території РФ понад сотні їх літаків та двигунів.
За попреденьою інформацією, понад 100 літальних апаратів застрягли в Росії після її вторгнення в Україну, створивши основу для тривалої юридичної суперечки між орендодавцями та страховиками.
Зокрема дублінська компанія AerCap зазнала найбільшого ризику, коли санкції Європейського Союзу змусили розірвати російські договори оренди, що становило у вартості 5% її флоту.
Очікується, що страхова вимога AerCap буде не тільки найбільшою серед лізингодавців, які вимагають у РФ компенсації за сотні літаків загальною вартістю до $10 млрд. Це також одна з найбільших претензій коли-небудь поданих.
"Минулого тижня ми подали страхову претензію приблизно на $3,5 млрд щодо наших літаків і двигунів, які залишилися в Росії. Ми очікуємо, що вони будуть оскаржені, лише враховуючи великі суми, залучені в галузі", – повідомив інвесторам головний фінансовий директор Пітер Юхас після публікації фінансових результатів за останні три місяці 2021 року.
Орендодавець мав до понеділка розірвати діючі договори оренди в Росії під санкціями, введеними Європейським Союзом.
Аналітики кажуть, що безпрецедентний характер і масштаб потенційних збитків, ймовірно, означатимуть роки судових суперечок між лізингодавцями та страховиками, перш ніж будуть прийняті будь-які рішення щодо виплат.
Відомо, що загалом компанія AerCap надала в оренду Росії 135 літаків і 14 двигунів, але встигла вилучити і вивезти 22 літаки і три двигуни.
AerCap заявила, що може зареєструвати знецінення в першому кварталі свого фінансового року, але ще не визначила, наскільки воно може бути великим.
Юхас оцінив чистий ризик AerCap у Росії приблизно в $2,5 млрд.
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