Найбільший у світі виробник підшипників SKF пішов з російського ринку
Компанія SKF, підшипники якої є ключовими елементами для виробництва російських вагонів, оголосила про повний вихід з Росії
Про це йдеться у заяві компанії.
"Російське вторгнення в Україну має серйозний вплив на наші операції як в Україні, так і в Росії. Ми прийшли до висновку, що для нас неможливо продовжувати нашу діяльність в Росії, оскільки не існує основи та стабільності для нашого бізнесу", – йдеться в повідомленні.
У компанії вирішили припинити всі операції, участь та інвестиції SKF в Росії. Відомо, що їхні підшипники постачаються на заводи КамАЗ та ГАЗ, а також є ключовими елементами для виробництва російських вагонів, зокрема тих, що перевозять ворожу техніку до українського кордону.
Через вихід компанія спише 500 млн шведських крон (понад 50 млн доларів) активів у другому кварталі. Продажі в Росії становили близько 2% від загального обороту групи у 2021 році.
- Наприкінці березні компанія зупинила свій завод у РФ та припинила експорт до країни.
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