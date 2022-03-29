Найбільший у світі виробник підшипників SKF зупинив завод в Росії

Про це повідомив ексміністр Кабінету міністр Дмитро Дубілет.

Відомо, що SKF володіє великим заводом у Твері і дотепер не робила офіційних заяв щодо виходу з Росії, у зв’язку з чим під її головним офісом мала відбуватися акція протесту.

"Зараз нам стало відомо, що SKF таки зупинило свій завод. Постачання підшипників припинилось – про це на внутрішньому порталі компанії повідомив її президент. Ми щиро дякуємо за цю позицію нашим партнерам зі Швеції", – йдеться у повідомленні.

Підшипники постачаються на заводи КАМАЗ та ГАЗ, а також є ключовими елементами для виробництва російських вагонів, зокрема тих, що перевозять ворожу техніку до українського кордону. За словами Дубілета, фахівці кажуть, що в Росії товарних запасів підшипників залишилось на 1-2 місяці.

Нагадаємо, 28 березня, про вихід з ринку РФ оголосили відразу три найбільші бренди пива: Carlsberg, Bud й Heineken.