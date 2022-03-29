Найбільший у світі виробник підшипників SKF зупинив завод в Росії
Найбільший виробник підшипників у світі і у Росії, шведська компанія SKF, заявила про зупинку свого заводу у РФ.
Про це повідомив ексміністр Кабінету міністр Дмитро Дубілет.
Відомо, що SKF володіє великим заводом у Твері і дотепер не робила офіційних заяв щодо виходу з Росії, у зв’язку з чим під її головним офісом мала відбуватися акція протесту.
"Зараз нам стало відомо, що SKF таки зупинило свій завод. Постачання підшипників припинилось – про це на внутрішньому порталі компанії повідомив її президент. Ми щиро дякуємо за цю позицію нашим партнерам зі Швеції", – йдеться у повідомленні.
Підшипники постачаються на заводи КАМАЗ та ГАЗ, а також є ключовими елементами для виробництва російських вагонів, зокрема тих, що перевозять ворожу техніку до українського кордону. За словами Дубілета, фахівці кажуть, що в Росії товарних запасів підшипників залишилось на 1-2 місяці.
- Нагадаємо, 28 березня, про вихід з ринку РФ оголосили відразу три найбільші бренди пива: Carlsberg, Bud й Heineken.
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