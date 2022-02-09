Найбільшу зарплату в уряді отримує міністр МЗС Кулеба, майже 3000$ на місяць, - Пітєніна
Головна редакторка порталу "Слово і діло" Катерина Пітєніна повідомила, що серед урядовців найбільшу заробітну плату отримує міністр МЗС Дмитро Кулеба, натомість прем’єр - міністр Денис Шмигаль - 2000$ на місяць
Такі дані вона повідомила в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.
"На жаль, немає якогось єдиного сайту, на якому щомісяця оприлюднюються оклади, премії та надбавки наших урядовців. Тому нам доводиться звертатись з запитом про таку інформацію і інколи навіть не отримувати відповіді. Наприклад, МВС ані за Авакова, ані за Монастирського у нашому рейтингу немає. Всі інші дані ми маємо. Найбільше серед міністрів заробляє міністр МЗС Дмитро Кулеба, зарплата якого разом з преміями та надбавками складає приблизно 3000$", - розповіла Пітєніна.
Пітєніна зауважила, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль заробляє менше, ніж міністр МЗС. За інформацією Пітєніної, Денис Шмигаль отримує зарплату в 2000$, таку ж заробітну плату має і міністр культури. Також вона додала, що міністр МЗС Дмитро Кулеба є єдиним міністром, який заробив протягом року більше мільйона грн.
"Що стосується зарплати прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, то я вам більше можу сказати, я думаю, що прем’єр-міністри свідомо відмовляються від багатьох доплат. Наприклад, Володимир Гройсман, коли був прем’єр-міністром України заробляв дуже мало. Я можу сказати і за президента Володимира Зеленського. Він має оклад в 28 тис грн і на жодну копійку більше не отримує. Так як Порошенко мав ідентичний оклад. Я звісно не впевнена, але думаю, що вони свідомо відмовляються від додаткових премій та виплат", - додала Пітєніна
Також Пітєніна оголосила рейтинг, за яким найбільшу заробітну плату серед міністрів має Дмитро Кулеба, за ним йде міністр освіти та науки Сергій Шкарлет і третє місце займає міністерка соціальної політики Марина Лазебна.
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