Найдорожчий футболіст "Реалу" вирішив піти з іспанського топ-клуба

Про це повідомляє журналіст RMC Sport Саша Тавольєрі



За інформацією джерела, Еден Азар заплутався в оточенні та не хоче більше грати за мадридський клуб. Медичний штаб "королівського" топ-клуба рекомендує бельгійцю зробити нову операцію, проте президент Реала Флорентіно Перес наполягав на тому, що вона не потрібна.

31-річний Еден Азар є найдорожчим футболістом в історії "Реалу", який у 2019 році купив бельгійця у "Челсі" за 115 млн євро. У нинішньому сезоні форвард зіграв за мадридців 16 матч та віддав 2 асисти.



Зараз Transfermarkt оцінює Азара в 18 млн євро.

У травні 2021 року бельгійський форвард "Реалу" Еден Азар вже хотів покинути іспанський топ-клуб.

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