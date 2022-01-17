Найдорожчий футболіст "Реалу" вирішив піти з іспанського топ-клуба
Футболіст збірної Бельгії та "Реала" Еден Азар найближчим часом збирається змінити мадридський топ-клуб
Про це повідомляє журналіст RMC Sport Саша Тавольєрі
За інформацією джерела, Еден Азар заплутався в оточенні та не хоче більше грати за мадридський клуб. Медичний штаб "королівського" топ-клуба рекомендує бельгійцю зробити нову операцію, проте президент Реала Флорентіно Перес наполягав на тому, що вона не потрібна.
31-річний Еден Азар є найдорожчим футболістом в історії "Реалу", який у 2019 році купив бельгійця у "Челсі" за 115 млн євро. У нинішньому сезоні форвард зіграв за мадридців 16 матч та віддав 2 асисти.
Зараз Transfermarkt оцінює Азара в 18 млн євро.
- У травні 2021 року бельгійський форвард "Реалу" Еден Азар вже хотів покинути іспанський топ-клуб.
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