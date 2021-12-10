Найдорожчий футболіст "Шахтаря" вирішив покинути донецький клуб, хоче грати в АПЛ
У зимове трансферне вікно півзахисник Манор Соломон зацікавлений у тому, щоб покинути донецький "Шахтар"
Про це повідомляє Sport5.co.il.
За інформацією джерела, ймовірність трансферу Соломона дуже висока. Попри розмови про можливий обмін Соломона на Жеремі Бога з "Сасуоло", перехід ізраїльтянина в Серію А - малоймовірний.
Манор Соломон вже повідомив своїх представників, що віддає перевагу АПЛ, а не чемпіонату Італії. Агенти вінгера вже розпочали роботу, щоб оформити трансфер ізраїльтянина в Англію.
На рахунку 22-річного Соломона 3 голи та 1 асист у цьому сезоні. Transfermarkt оцінює футболіста у 20 млн євро. Його контракт із "Шахтарем" чинний до 31 грудня 2023 року.
- Нагадаємо, у серпні 2020 року "Шахтар" не відпустив за 12 млн євро до італійської "Аталанти" Манора Соломона.
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