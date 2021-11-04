Найкращий боксер світу пояснив, чому саме наступний бій найважливіший у його кар'єрі
Мексиканський боксер Сауль Альварес заявив, що звання абсолютного чемпіона світу стане найбільшим досягненням у його кар'єрі
Про це він розповів на пресконференції перед боєм з американцем Калебом Плантом, яку транслював канал FightHype в YouTube.
За словами Альвареса, він у передчутті завоювання титулу абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі (до 76.2 кг).
"Я буду радий стати абсолютним чемпіоном. Приємно творити історію, тож я в передчутті. Хоча при цьому я залишаюся спокійним. Бо це моя робота. Так, це буде найбільше моє досягнення у кар'єрі. Тому що лише п'ять бійців в історії досягали такого. І я буду шостим", - сказав Альварес, який є лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.
Бій між мексиканцем та американцем відбудеться 6 листопада у Лас-Вегасі (США). Альварес є чемпіоном світу за версіями WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації). Плант володіє титулом IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 22 вересня під час дуелі поглядів Сауль Альварес побився з Калебом Плантом.
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