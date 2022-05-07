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Найкращий боксер світу влаштував з росіянином дуель поглядів перед чемпіонським боєм

7 травня, 2022 субота
12:02
Спорт Сауль Альварес та Дмитро Бівол (праворуч)

Мексиканець Сауль Альварес та росіянин Дмитро Бівол пройшли процедуру зважування та влаштували дуель поглядів перед боєм за титул чемпіона світу WBA

Про це повідомляє Matchroom Boxing у twitter. 

На церемонії зважування Бівол виявився важчим за суперника та зафіксував 79,2 кг, Альварес показав на 100 г менше. 

Після зважування боксери провели традиційну дуель поглядів. 

Бій між Саулем Альваресом та Дмитром Біволом відбудеться у ніч проти 8 травня у Лас-Вегасі (США). Росіянин у цьому поєдинку захищатиме титул чемпіона світу WBA (Всесвітньої боксерської асоціації)  у напівважкій вазі  (до 79,4 кг).  

Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring. 

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Відео
Бокс
дуель поглядів
Сауль Альварес
зважування
Дмитро Бівол
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