Найкращий бомбардир УПЛ Довбик повідомив, де хоче продовжити кар'єру

Про це повідомляє ютуб-канал "ВЗБІРНА".

"З представниками "Трабзонспору" я не спілкувався. Вони завжди цікавляться, запитують, але… Нараз я не можу сказати, що горю бажанням грати в Туреччині. Є цікавіші варіанти. Мені імпонує чемпіонат Італії, але потрібно знати італійську мову. Хоча там є інтернаціональні команди. Серія А мені подобається, я слідкую за цим чемпіонатом. Також в пріоритеті чемпіонат Англії та Бундесліга. Топ-5 чемпіонатів Європи в загальному", - сказав Довбик.

За словами українця, він готовий грати в Європі.

"Думаю, я готовий вдруге пограти в Європі. Мені вже 25 років. Коли я вперше переходив в європейський клуб, мені було 19. Тоді я не був готовим та не розумів весь сенс життя в Європі. Мені було важко, але зараз я сконцентрований тільки на футболі. Думаю, зараз мені буде легше", - сказав Артем Довбик.

Чинний контракт Довбика розрахований до кінця 2023 року. У випадку трансферу 50% від загальної суми отримає данський "Мідтьюлланн", за який раніше виступав українець.

У нинішньому сезоні 25-річний Артем Довбик зіграв за "Дніпро-1" 30 матчів, забив 24 голи та віддав 5 результативних передач.

Українець став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги конференцій, а також лідирує у списку голеадорів УПЛ.