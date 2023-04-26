Найкращий бомбардир УПЛ Довбик повідомив, де хоче продовжити кар'єру
Форвард СК "Дніпро-1" Артем Довбик прокоментував трансферні чутки навколо нього і зізнався, що хотів би продовжити кар'єру в Італії, Англії, чи Німеччині
Про це повідомляє ютуб-канал "ВЗБІРНА".
"З представниками "Трабзонспору" я не спілкувався. Вони завжди цікавляться, запитують, але… Нараз я не можу сказати, що горю бажанням грати в Туреччині. Є цікавіші варіанти. Мені імпонує чемпіонат Італії, але потрібно знати італійську мову. Хоча там є інтернаціональні команди. Серія А мені подобається, я слідкую за цим чемпіонатом. Також в пріоритеті чемпіонат Англії та Бундесліга. Топ-5 чемпіонатів Європи в загальному", - сказав Довбик.
За словами українця, він готовий грати в Європі.
"Думаю, я готовий вдруге пограти в Європі. Мені вже 25 років. Коли я вперше переходив в європейський клуб, мені було 19. Тоді я не був готовим та не розумів весь сенс життя в Європі. Мені було важко, але зараз я сконцентрований тільки на футболі. Думаю, зараз мені буде легше", - сказав Артем Довбик.
Чинний контракт Довбика розрахований до кінця 2023 року. У випадку трансферу 50% від загальної суми отримає данський "Мідтьюлланн", за який раніше виступав українець.
У нинішньому сезоні 25-річний Артем Довбик зіграв за "Дніпро-1" 30 матчів, забив 24 голи та віддав 5 результативних передач.
Українець став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги конференцій, а також лідирує у списку голеадорів УПЛ.
- 28 грудня лідер СК "Дніпро-1" Артем Довбик зізнався, що хотів би перейти в іноземний клуб у 2023 році.
- 13 січня повідомлялось, що "Дніпро-1" готовий продати Довбика, проте за суму, яка не менша, ніж 10 млн євро.
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