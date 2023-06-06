Найкращий бомбардир УПЛ Довбик продовжив контракт з "Дніпром-1"
Найкращий бомбардир чемпіонату України з футболу Артем Довбик продовжив контракт з "Дніпром-1" на два роки
Про це повідомляє офіційний сайт "Дніпра-1".
Довбик продовжив контракт з віцечемпіонами України до червня 2025 року. Термін попередньої угоди спливав у грудні цього року.
25-річний форвард у сезоні, що завершився, забив за "Дніпро-1" 24 голи та став найкращим бомбардиром прем'єр-ліги.
На рахунку Довбика 15 матчів та 6 голів за збірну України.
ЗМІ повідомляли про інтерес до нападника з боку французького "Марселя", іспанської "Жирони" та італійських "Торіно" і "Салернітани".
- 17 травня стало відомо, що Артем Довбик розпочав перемовини з французьким "Марселем".
- 19 травня комерційний директор "Дніпра-1" В’ячеслав Фрідман заявив, що клуб розраховує отримати за форварда щонайменше 15 млн євро.
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