Про це повідомляє офіційний сайт "Дніпра-1".

Довбик продовжив контракт з віцечемпіонами України до червня 2025 року. Термін попередньої угоди спливав у грудні цього року.

25-річний форвард у сезоні, що завершився, забив за "Дніпро-1" 24 голи та став найкращим бомбардиром прем'єр-ліги.

На рахунку Довбика 15 матчів та 6 голів за збірну України.

ЗМІ повідомляли про інтерес до нападника з боку французького "Марселя", іспанської "Жирони" та італійських "Торіно" і "Салернітани".