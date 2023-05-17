Найдорожчий форвард України Довбик розпочав переговори з французьким топ-клубом

Про це повідомляє le10sport.

У "Марселі" шукають центрфорварда в основний склад, який повинен замінити Алексіса Санчеза та Вітінью. Французи без проблем готові заплатити за Артема Довбика 11-15 млн євро.

"Марсель" і Довбик вже провели першу стадію перемовин. За інформацією джерела, є приємні сигнали стосовно можливого трансферу.

Чинний контракт Довбика розрахований до кінця 2023 року. У випадку трансферу 50% від загальної суми отримає данський "Мідтьюлланн", за який раніше виступав українець.

У нинішньому сезоні 25-річний Артем Довбик зіграв за "Дніпро-1" 35 матчів, забив 28 голів та віддав 8 результативних передач.

Українець став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги конференцій, а також лідирує у списку голеадорів УПЛ.

У турнірній таблиці "Марсель" за 3 тури до завершення сезону йде третім. Відставання від другого місця - 2 очки. Відрив над четвертим - 8 балів.

Друге місце в чемпіонаті Франції дає пряму путівку в Лігу чемпіонів, третє - у кваліфікацію ЛЧ, четверте - в групу Ліги Європи.