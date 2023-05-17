Найдорожчий форвард України Довбик розпочав переговори з французьким топ-клубом
Французький "Марсель" розпочав переговори з форвардом СК "Дніпро-1" Артемом Довбиком
Про це повідомляє le10sport.
У "Марселі" шукають центрфорварда в основний склад, який повинен замінити Алексіса Санчеза та Вітінью. Французи без проблем готові заплатити за Артема Довбика 11-15 млн євро.
"Марсель" і Довбик вже провели першу стадію перемовин. За інформацією джерела, є приємні сигнали стосовно можливого трансферу.
Чинний контракт Довбика розрахований до кінця 2023 року. У випадку трансферу 50% від загальної суми отримає данський "Мідтьюлланн", за який раніше виступав українець.
У нинішньому сезоні 25-річний Артем Довбик зіграв за "Дніпро-1" 35 матчів, забив 28 голів та віддав 8 результативних передач.
Українець став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги конференцій, а також лідирує у списку голеадорів УПЛ.
У турнірній таблиці "Марсель" за 3 тури до завершення сезону йде третім. Відставання від другого місця - 2 очки. Відрив над четвертим - 8 балів.
Друге місце в чемпіонаті Франції дає пряму путівку в Лігу чемпіонів, третє - у кваліфікацію ЛЧ, четверте - в групу Ліги Європи.
- 26 квітня Довбик прокоментував трансферні чутки навколо нього і зізнався, що хотів би продовжити кар'єру в Італії, Англії, чи Німеччині
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