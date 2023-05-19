СК "Дніпро-1" назвав ціну за найдорожчого бомбардира України Довбика

Про це повідомляє "Трибуна".

"Реалії нашого чемпіонату показують, що менше, ніж за 15 млн, ми б його не хотіли віддавати. Якщо буде 15 млн, то думаю, що є сенс розмовляти. Безумовно, Довбика потрібно відпускати, він заслужив це. Заслужив своїм ставленням до справи, грою. У нас з ним та його агентом є домовленість, що при першій же хорошій пропозиції, яка влаштовуватиме і нас, і його – ми його відпустимо", – сказав комерційний директор "Дніпра-1" В’ячеслав Фрідман.

Чинний контракт Довбика розрахований до кінця 2023 року. У випадку трансферу 50% від загальної суми отримає данський "Мідтьюлланн", за який раніше виступав українець.

У нинішньому сезоні 25-річний Артем Довбик зіграв за "Дніпро-1" 35 матчів, забив 28 голів та віддав 8 результативних передач.

Українець став найкращим бомбардиром групового етапу Ліги конференцій, а також лідирує у списку голеадорів УПЛ.

Довбик є найдорожчим українським форвардом. Transfermakt оцінює футболіста в 11 млн євро.