Найкращий футболіст Грузії підтримав протести в країні
Футболіст італійського "Наполі" Хвіча Кварацхелія підтримав масові протести у Грузії, які спалахнули після ухвалення законопроєкту про "іноагентів"
Про це Кварацхелія написав у facebook.
"Майбутнє Грузії в Європі", - написав Кварацхелія.
Масові протести у Тбілісі спалахнули 7 березня після того, як парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російське законодавство про "іноагентів". Розгляд проєкту 7 березня став несподіванкою, планувалося, що його винесуть на обговорення 9 березня.
22-річний Хвіча Кварацхелія є вихованцем тбіліського "Динамо". Також грав за "Руставі" та "Динамо" з Батумі. Виступав за російські "Локомотив" та "Рубін". Влітку 2022 року став футболістом "Наполі". У нинішньому сезоні грузинський вінгер провів за італійський клуб 27 матчів, забив 12 голів та віддав 15 результативних передач. Зіграв 19 матчів та забив 10 голів за збірну Грузії.
- 8 березня МВС Грузії оголосило про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу, які вийшли на акцію проти ухвалення законопроєкту про "іноагентів", опозиція оголосила про нові протести в країні.
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