Про це Кварацхелія написав у facebook.

"Майбутнє Грузії в Європі", - написав Кварацхелія.

Масові протести у Тбілісі спалахнули 7 березня після того, як парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російське законодавство про "іноагентів". Розгляд проєкту 7 березня став несподіванкою, планувалося, що його винесуть на обговорення 9 березня.

22-річний Хвіча Кварацхелія є вихованцем тбіліського "Динамо". Також грав за "Руставі" та "Динамо" з Батумі. Виступав за російські "Локомотив" та "Рубін". Влітку 2022 року став футболістом "Наполі". У нинішньому сезоні грузинський вінгер провів за італійський клуб 27 матчів, забив 12 голів та віддав 15 результативних передач. Зіграв 19 матчів та забив 10 голів за збірну Грузії.