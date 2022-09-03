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Найкращий результат сезону. Легкоатлетка Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги у Брюсселі

3 вересня, 2022 субота
00:19
Спорт Ярослава Магучіх

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула ще одну перемогу в легкоатлетичному сезоні, цього разу на етапі Діамантової ліги в Брюсселі

Про це повідомляє Суспільне.

Українка перемогла у стрибках у висоту із результатом 205 см. Ярослава із трьох спроб не взяла планку 210 см.

Цим результатом Магучіх встановила новий національний рекорд та найкращий результат у своїй кар'єрі на відкритому повітрі. Також ця висота найкраща у поточному сезоні та повторення найкращого результату в історії Діамантової ліги.

На етапі у Брюсселі у секторі стрибків у висоту змагалися три українки: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Магучіх та Геращенко достроково гарантували собі вихід у фінал, Левченко боролася за місце там у цьому старті.

Усі спортсменки взяли висоту 1.80 м, 1.84 м та 1.88 м. Перші стрибунки припинили виступ на 1.91 м — Левченко та Валлортігара не взяли планку з трьох спроб. Натомість Магучіх пропускала висоту, а Геращенко підкорила її лише з третьої спроби.

На висоті 1.94 визначилися три призерки: Вуковіч та Саддулаєва не взяли цю планку, тоді як Магучіх та Паттерсон підкорили її з першої спроби. Оліслагерс не взяла висоту з першого стрибка, перенесла на наступні, але ні на 1.94 м, ні на 1.97 м вона не була успішною. Утім, за кількістю спроб Оліслагерс обійшла суперниць у боротьбі за третє місце.

  • 22 серпня Магучіх принесла Україні історичне золото чемпіонату Європи.
  • 20 липня Ярослава стала віцечемпіонкою світу з легкої атлетики.

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Новини
легка атлетика
Ярослава Магучіх
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