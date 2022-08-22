Про це повідомляє Еспресо.TV.

На чемпіонаті Європи у Мюнхені (Німеччина) Магучіх перемогла з результатом 1,95 м. Вона вперше в кар'єрі виграла ЧЄ. Також ця перемога виявилася першою в стрибках у висоту серед жінок для збірної України за весь час участі у континентальній першості.

Загалом на ЧЄ-2022 для України це золото виявилося другим. Крім Магучіх, чемпіонкою Європи у потрійному стрибку стала Марина Бех-Романчук.

20-річна Ярослава Магучіх також є дворазовою чемпіонкою світу та бронзовою медалісткою Олімпіади-2020.

ЧЄ з легкої атлетики

Стрибки у висоту

Жінки

21 серпня

1. Ярослава Магучіх (Україна) 1,95 м

2. Марія Вуковіч (Чорногорія) 1,95 м

3. Ангеліна Топіч (Сербія) 1,93 м

5. Ірина Геращенко (Україна) 1,93 м

9. Юлія Левченко (Україна) 1,86 м

19 серпня Марина Бех-Романчук виграла змаганнях з потрійного стрибка на ЧЄ-2022.

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