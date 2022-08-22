Магучіх принесла Україні історичне золото чемпіонату Європи
Ярослава Магучіх принесла збірній України першу за весь час участі в чемпіонатах Європи золоту медаль в стрибках у висоту серед жінок
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На чемпіонаті Європи у Мюнхені (Німеччина) Магучіх перемогла з результатом 1,95 м. Вона вперше в кар'єрі виграла ЧЄ. Також ця перемога виявилася першою в стрибках у висоту серед жінок для збірної України за весь час участі у континентальній першості.
Загалом на ЧЄ-2022 для України це золото виявилося другим. Крім Магучіх, чемпіонкою Європи у потрійному стрибку стала Марина Бех-Романчук.
20-річна Ярослава Магучіх також є дворазовою чемпіонкою світу та бронзовою медалісткою Олімпіади-2020.
ЧЄ з легкої атлетики
Стрибки у висоту
Жінки
21 серпня
1. Ярослава Магучіх (Україна) 1,95 м
2. Марія Вуковіч (Чорногорія) 1,95 м
3. Ангеліна Топіч (Сербія) 1,93 м
5. Ірина Геращенко (Україна) 1,93 м
9. Юлія Левченко (Україна) 1,86 м
- 19 серпня Марина Бех-Романчук виграла змаганнях з потрійного стрибка на ЧЄ-2022.
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