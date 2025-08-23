Найкращий варіант для Путіна: продовжувати війну, поки вистачить економічних і демографічних ресурсів, - Портников

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Те ж саме з цими гарантіями безпеки. Або ми погоджуємося із тим, що ці гарантії безпеки мають бути запроваджені в життя шляхом перемовин з самою РФ, якщо вона готова закінчити війну. Ну тоді ми бачимо, що Російська Федерація не погоджується навіть з жодним варіантом гарантій безпеки, які пропонують західні країни. Ніякого натівського контингенту на українській території бути не може. Ніяких гарантій безпеки по 5-ї статті НАТО бути не може. Ніякої сильної української армії бути не може. Якщо ви хочете закінчення війни - юридичне визнання анексованих територій, демілітаризація, денацифікація тощо. Російська Федерація не відмовилася від тих принципових вимог, які вони висували ще 2022 року у Стамбулі", - зазначив він.

На його думку, це кожному зрозуміло.

"А найголовніше, РФ висуває ці вимоги зовсім не для того, щоб закінчити війну, бажання закінчити війну взагалі там ні у кого немає при владі російській. А для того, щоб створити умови для подальшої дестабілізації України з можливістю захоплення нових українських територій і можливо захоплення влади в Києві. Якщо вдасться дестабілізувати Україну детально, достатньо для того, щоб вирішити цю амбітну задачу. Все просто і елементарно, так би мовити", - зазначив Портников.

Він запропонував уявити варіант, коли ці гарантії безпеки надаються поза тим, чого хоче РФ.

"Тоді західні країни мають собі сказати, що ми готові до конфлікту з РФ. Нам все це набридло. Ми розуміємо, що без нашого прямого втручання в конфлікт, якщо ми попередимо Російську Федерацію, що її подальші дії щодо України призведуть до конфлікту з нами, що ми готові надіслати свої військових, що ми готові хоча б дати дозвіл Україні бити нашими ракетами по російській території, що ми оголошуємо місяць ультиматум, як ми вже робили. А якщо вона цей ультиматум не виконає, ми не будемо нові економічні санкції запроваджувати. Ми просто впровадимо в життя гарантії безпеки, що продовження ударів по Україні - це удари по нас. Ми їй гарантували мир. Якщо Росія б'є, ми будемо бити з території Великої Британії, Франції, Німеччини по Росії. і надішлемо на наших військових, щоб вони вбивали російських військових", - наголосив журналіст.

Він вважає, що на Заході мають спитати,чи Росія готова до потенційного ядерного конфлікту?

"Прекрасно - не готова, хай закінчують війну. Але ж вони навіть і не думають так зробити.Вони весь час кажуть, що вони ці гарантії готові надати в разі, якщо закінчаться бойові дії. Росія не збирається закінчувати бойові дії, ба більше. Чим більше таких варіантів гарантій безпеки обговорюється у публічному просторі, тим менше, у президента РФ бажання закінчувати війну хоч на день", - додав Портников.

На його думку, Путін може усвідомлювати, що в разі припинення бойових дій, Захід може активізувати такий механізм гарантій безпеки, який в майбутньому призведе до військового зіткнення Росії з західними країнами, чого Путін очевидно зараз не бажає.

"Тому найкращий для нього варіант - продовжувати війну з Україною стільки, скільки у Російської Федерації вистачить економічних і демографічних ресурсів. А на скільки років вистачить цих ресурсів? На рік, на два, на п'ять? Я не можу вам це сказати. Цього ніхто не знає. Але очевидно, що ми знаходимося в центрі такої безкінечної війни, яка не має, я б сказав, об'єктивних підстав для свого закінчення. Це, мені здається, зрозуміло кожному, хто дивиться в майбутнє", - підсумував журналіст.