Терориста "ДНР", який убивав поранених військових ЗСУ, засудили на 6 років
Викритий і затриманий контррозвідкою СБУ терорист "ДНР" отримав 6 років ув'язнення
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За даними спецслужби злочинець у 2014 році вбивав поранених у бою українських військових.
Під час досудового розслідування було встановлено, що житель тимчасово окупованого Донецька добровільно вступив до навчального центру "ДНР" у Слов'янську. У подальшому він став заступником керівника цього центру. Затриманий готував бойовиків для незаконних збройних формувань, які воюють проти України.
Перебуваючи в незаконних збройних формуваннях, пособник окупантів брав участь у обстрілах позицій ЗСУ поблизу Донецька, Ясинуватої, Докучаєвська, смт Пантелеймонівка. Також він чергував на військових об'єктах і конвоював військовополонених і затриманих.
Контррозвідка СБУ затримала злочинця в жовтні 2021 року в хостелі Києва, куди той приїхав із тимчасово окупованого Криму.
Шевченківський районний суд Києва визнав злочинця винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України та засудив до 6 років позбавлення волі.
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