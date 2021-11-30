Терориста "ДНР", який убивав поранених військових ЗСУ, засудили на 6 років

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



За даними спецслужби злочинець у 2014 році вбивав поранених у бою українських військових.



Під час досудового розслідування було встановлено, що житель тимчасово окупованого Донецька добровільно вступив до навчального центру "ДНР" у Слов'янську. У подальшому він став заступником керівника цього центру. Затриманий готував бойовиків для незаконних збройних формувань, які воюють проти України.



Перебуваючи в незаконних збройних формуваннях, пособник окупантів брав участь у обстрілах позицій ЗСУ поблизу Донецька, Ясинуватої, Докучаєвська, смт Пантелеймонівка. Також він чергував на військових об'єктах і конвоював військовополонених і затриманих.



Контррозвідка СБУ затримала злочинця в жовтні 2021 року в хостелі Києва, куди той приїхав із тимчасово окупованого Криму.



Шевченківський районний суд Києва визнав злочинця винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України та засудив до 6 років позбавлення волі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb