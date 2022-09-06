Наймасштабніший розшук в історії країни: у Канаді сотні поліцейських шукають вбивцю 10 людей

Про це повідомляє Reuters.

На третій день після кривавої різанини, у Канаді продовжують найбільше полювання за злочинцем. Сотні офіцерів поліції шукають єдиного вцілілого підозрюваного в ножовому нападі, який убив 10 людей у ​​неділю.

30-річний Майлз Сандерсон залишається на волі та, можливо, отримав поранення, повідомила поліція після того, як вони знайшли його брата 31-річного Деміена Сандерсона, мертвим у траві в корінній громаді Джеймса Сміта Крі, де проживала більшість жертв.

Братів підозрюють у вбивстві 10 людей і пораненні ще 18 під час нападу з ножем на громаду корінного населення. Цей випадок став найбільш смертоносним нападом у сучасній історії Канади.

Поліція повідомила, що деякі з жертв, схоже, були цілями, тоді як інші були, очевидно, випадковими.

Сотні поліцейських шукають Майлза Сандерсона, якого вважають озброєним і небезпечним, повідомила помічниця комісара Ронда Блекмор з Королівської канадської кінної поліції Саскачевану.

Раніше Сандерсон мав конфлікти із законом і перебував у розшуку з травня, коли він перестав зустрічатися зі своїм офіцером умовно-дострокового звільнення після відбуття покарання за напад, пограбування та погрози.

Поліція заявила, що розслідує, чи міг Сандерсон також убити свого брата і міг отримати тілесні ушкодження, які можуть змусити його звернутися до лікаря.

Поліція поки що не повідомляє подробиць про жертв, за винятком того, що це були чоловіки та жінки різного віку. Місцеві жителі повідомили, що серед постраждалих були мати двох дітей, 77-річний вдівець і рятувальник.

Мотиви підозрюваних залишаються невідомими. Є не підтверджена інформація, що вбивства сталися через вживанням наркотиків.

Під час непов’язаного з цим інциденту, який ще більше сколихнув провінцію, поліція Саскачевану заявила в понеділок, що розслідує повідомлення про стрілянину на озері Вітчекан, і попередила громадськість, що кілька озброєних підозрюваних знаходяться на волі.

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