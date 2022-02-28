Найпопулярніший футбольний паблік в Instagram 433 відмовився поширювати інформацію про війну в Україні
Найпопулярніший футбольний паблік в Instagram 433 відмовився поширювати інформацію про війну в Україні, бо не хоче "дотримуватись будь-якої політичної точки зору"
Про це повідомляє "Трибуна".
Донецький "Шахтар" у коментарі для видання "Трибуна" заявив, що клуб офіційно звертався до ресурсу 433 щодо висвітлення війни в Україні, але там відповіли відмовою.
"Вибачте за довге очікування, була консультація з керівництвом. Ми розуміємо, які важкі моменти переживають люди в Україні в цей момент, але наше рішення – не публікувати нічого, що пов'язано з війнами, як ідуть, як ми не робили цього в минулому з іншими країнами. У минулому ми отримували аналогічні запити від партнерів у регіонах військових дій і вирішили не дотримуватись будь-якої політичної точки зору. Сподіваємось на ваше розуміння", – повідомили у 433.
433 є найпопулярнішими футбольним пабліком у Instagram. Аудиторія акаунту складає майже 47,5 млн підписників.
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