Найпопулярніший футбольний паблік в Instagram 433 відмовився поширювати інформацію про війну в Україні

Про це повідомляє "Трибуна".



Донецький "Шахтар" у коментарі для видання "Трибуна" заявив, що клуб офіційно звертався до ресурсу 433 щодо висвітлення війни в Україні, але там відповіли відмовою.



"Вибачте за довге очікування, була консультація з керівництвом. Ми розуміємо, які важкі моменти переживають люди в Україні в цей момент, але наше рішення – не публікувати нічого, що пов'язано з війнами, як ідуть, як ми не робили цього в минулому з іншими країнами. У минулому ми отримували аналогічні запити від партнерів у регіонах військових дій і вирішили не дотримуватись будь-якої політичної точки зору. Сподіваємось на ваше розуміння", – повідомили у 433.



433 є найпопулярнішими футбольним пабліком у Instagram. Аудиторія акаунту складає майже 47,5 млн підписників.





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