Найпопулярніший південнокорейський K-pop-гурт BTS призупиняє діяльність: музиканти підуть в армію

Про це представники гурту повідомили в заяві для Sky News.

У Південній Кореї військова служба є обов’язковою для всіх здорових чоловіків віком від 18 до 28 років. Виняток становлять спортсмени, музиканти і танцюристи. У 2020 році для BTS зробили відтермінування служби, але нині оголосили, що всі учасники групи будуть служити.

Як заявив представник лейблу Big Hit Music, учасники BTS "мають честь служити" своїй країні. Тож учасники гурту – PМ (Кім Намджун), Джина (Кім Сокджин), Шугі (Мін Юнґі), Джей-Хоупа (Чон Хосок), Чіміна (Пак Чімін), Ві (Кім Техьон), Чонгука (Чон Чонгук) - повернуться до творчої діяльності "приблизно у 2025 році".

У Південній Кореї військова служба триває від 18 до 21 місяця. Для спортсменів, музикантів і танцюристів, які завоювали найвищі нагороди на змаганнях, що підвищує престиж країни, робляться винятки. У 2020 році парламент Південної Кореї прийняв законопроєкт, який дозволив зіркам K-pop, таким як BTS, відкласти верхню вікову межу для військової служби до 30 років. Наразі тривають переговори про те, чи мають учасники гурту служити. Однак у їхній заяві зазначається, що наразі вони "рухаються вперед із планами" виконати свій обовʼязок.

Південнокорейський гурт BTS був заснований у 2013 році. Група також відома під назвою Bangtan Boys. Учасники гурту беруть участь у написанні музики і текстів для більшості своїх пісень.

Гурт має неабияку популярність. Хлопці з'явилися на обкладинці журналу TIME "як лідери наступного покоління" та потрапили до списків "25 найвпливовіших людей в інтернеті" (2017-2019) та "100 найвідоміших людей світу" (2019). У 2018 році корейська редакція цього журналу назвала їх "найвпливовішими персонами в Кореї".

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