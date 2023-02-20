Дедалі чіткіше окреслюється стратегія геополітичної психіатрії для бункерного діда. Перекладу з офіційної мови звичайною…

Етап перший стратегії: НАТО перестало боятися бути "стороною конфлікту", і демонструє готовність брати участь у війні аж до цілковитої поразки Москви.

"Росія програла – вона програла стратегічно, оперативно і тактично", – заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі.

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"Путін повинен усвідомити, що він не може перемогти", - генсекретар НАТО Єнс Столтенберг пояснював партнерам причину швидкої передачі зброї та боєприпасів українським силам.

Фактично, весь прогресивний світ перетворився на колективного психіатра для одного маніакального шизофреніка. До речі, шизофренія, тобто роздвоєння особистості, пояснює, чому у фюрера так багато двійників

Вашингтон робить усе можливе, щоб продовжувати тиснути на Москву, аби вплинути на стратегічні розрахунки Путіна, — а це вже Джуліанна Сміт, посол США в НАТО.

Напередодні річниці вторгнення мордору в Україну Білий Дім навіть запланував антипутінське турне Європою: віцепрезидент Камала Гарріс відправиться на Мюнхенську конференцію з безпеки, а президент Джо Байден відвідає Польщу. Мета — запропонувати найефективніше керівництво Північноатлантичним альянсом з часів закінчення холодної війни.

Етап другий: тут знову йтиметься про т.зв. "мирні переговори", але ніякої "зради" немає.

Політична унітарність — очікувано — буде підтверджена ЗСУ на полі бою. При цьому, експерти говорять про "місяці кровопролитних боїв"

Конфлікт завершиться "розв’язанням шляхом переговорів", - каже колишній глава ЦРУ Девід Петреус. Власне, нічого нового, та Петреус цього разу додав одну умову: перемовини мають відбутися лише тоді, коли Путін зрозуміє: війна нежиттєздатна на полі бою та на внутрішньому фронті. Фактично, йдеться про переговори на умовах Альянсу та України. Це, де-факто, головна позиція Білого Дому на сьогодні, хоча в медіа можемо побачити інших "розхристаних" меседжів.

Лідерство Байдена забезпечило єдність і стійкість НАТО. Ця унітарна позиція Старого та Нового Світу, на думку американців, поступово переформатовуватиме мислення Путіна.

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Політична унітарність — очікувано — буде підтверджена ЗСУ на полі бою. При цьому, експерти говорять про "місяці кровопролитних боїв". "Українці влаштують Путіну стратегічний провал. І це створить багато проблем для тих, хто підтримує це нечестиве вторгнення в майбутньому", – каже заступник держсекретаря США Венді Шерман, натякаючи на Китай.

Фактично, весь прогресивний світ перетворився на колективного психіатра для одного маніакального шизофреніка. До речі, шизофренія, тобто роздвоєння особистості, пояснює, чому у фюрера так багато двійників.

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Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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