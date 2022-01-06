Найтепліше 5 січня за понад 140 років: у Києві зафіксували новий температурний рекорд

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.



За даними спостережень, попередній рекорд був встановлений 1961 року, тоді температура сягнула +5,8°С.



Крім цього, у обсерваторії наголосили, що кліматична норма нині перевищена на 9,1 градуса, що відповідає погоді початку квітня.



Також метеорологи зафіксували ще один температурний рекорд 5 січня. Відтак, максимальна температура у столиці піднялась до +10,7°С і перевищила попередній рекорд для цього дня 1925 року на 2,3 градуса.

Нагадаємо, 2021 рік увійшов до двадцятки найтепліших і найсухіших у Києві за 140 років.