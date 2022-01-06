Найтепліше 5 січня за понад 140 років: у Києві зафіксували новий температурний рекорд
У Києві вперше за 142 роки 5 січня середньодобова температура повітря становила +6,5°С
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень, попередній рекорд був встановлений 1961 року, тоді температура сягнула +5,8°С.
Крім цього, у обсерваторії наголосили, що кліматична норма нині перевищена на 9,1 градуса, що відповідає погоді початку квітня.
Також метеорологи зафіксували ще один температурний рекорд 5 січня. Відтак, максимальна температура у столиці піднялась до +10,7°С і перевищила попередній рекорд для цього дня 1925 року на 2,3 градуса.
- Нагадаємо, 2021 рік увійшов до двадцятки найтепліших і найсухіших у Києві за 140 років.
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