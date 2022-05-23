Найтяжча бойова ситуація на Донбасі, але ЗСУ і там ходять в контратаки, - Зеленський

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, опублікованому в Telegram.

"Найтяжча бойова ситуація нині на Донбасі - Бахмут, Попасна, Сєверодонецьк. На цьому напрямку окупанти зосередили найбільшу активність на цей час. Вони влаштували там бійню і намагаються знищити усе, усе живе, буквально", - сказав президент.

Зеленський додав, що ніхто не руйнував Донбас так, як роблять це російські військові.

"Я вдячний усім нашим воїнам, які тримають позиції і мають хоробрість контратакувати", - підсумував він.