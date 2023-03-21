Про це повідомляє Seconds Out.

"Ф'юрі отримав 70 на 30, він добре спрацював. Але ці 70 на 30 лише завдяки Олександру Усику. Більшість бійців сказали б: "Пішов ти! Ти знущаєшся?" А Усик каже: "Якщо так потрібно, значить я приймаю умови", - сказав Хірн.

Він додав, що вважає фаворитом бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі британця.

"Я вважаю Ф'юрі фаворитом поєдинку. Усик приголомшливий боєць, але розміри зроблять різницею", - спрогнозував Хірн, якого вважають найвпливовішим промоутером світу.

Серед інших британець працює з абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) мексиканцем Саулем Альваресом та ексчемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа з Великої Британії. Також Хірн раніше був співпромоутером Усика.

Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).