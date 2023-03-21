Найвпливовіший промоутер світу різко висловився щодо розподілу гонорарів між Усиком та Ф'юрі
Промоутер Едді Хірн заявив, що більшість боксерів, на місці Олександра Усика, не погодилися б на розподіл гонорарів 70:30 на користь Тайсона Ф'юрі
Про це повідомляє Seconds Out.
"Ф'юрі отримав 70 на 30, він добре спрацював. Але ці 70 на 30 лише завдяки Олександру Усику. Більшість бійців сказали б: "Пішов ти! Ти знущаєшся?" А Усик каже: "Якщо так потрібно, значить я приймаю умови", - сказав Хірн.
Він додав, що вважає фаворитом бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі британця.
"Я вважаю Ф'юрі фаворитом поєдинку. Усик приголомшливий боєць, але розміри зроблять різницею", - спрогнозував Хірн, якого вважають найвпливовішим промоутером світу.
Серед інших британець працює з абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) мексиканцем Саулем Альваресом та ексчемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа з Великої Британії. Також Хірн раніше був співпромоутером Усика.
Олександр Усик володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- 11 березня Олександр Усик заявив, що згоден на розподіл гонорарів 70:30 на користь Тайсона Ф'юрі, але зажадав, щоб британець передав 1 млн фунтів на потреби України.
- 19 березня WBA дала Олександру Усику час до 1 квітня, аби домовитися про бій за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф'юрі.
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