Про це повідомили на сайті агентства.

"Чи потрібно декларувати допомогу від міжнародних організацій та інших держав? Ні. Незалежно від того, чи перебували ви на території України, чи за кордоном у час, коли отримували цю допомогу, декларувати її не потрібно", – зазначили у НАЗК.

Зазначається, що якщо ж людина вже подала декларацію, в якій зазначено відомості про грошові виплати (матеріальну допомогу) від міжнародних організацій, іноземних держав, то це не потягне за собою юридичних наслідків. У наступній декларації за 2023 рік можна просто не зазначати такі виплати.

Водночас це стосується лише тих декларацій, звітний період яких повністю або частково припадає на період дії воєнного стану.

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Отже, підкреслили в НАЗК, якщо допомога виплачена коштом іноземних держав (йдеться, зокрема, про виплати українцям, які виїхали за кордон унаслідок повномасштабного вторгнення РФ), крім коштів, отриманих від РФ; міжнародних організацій (наприклад, коштом Всесвітньої продовольчої програми ООН, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, коштів ЮНІСЕФ, Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні), її не потрібно декларувати.

"Чи треба декларувати грошову допомогу від України? Так. Таку допомогу треба декларувати. Зокрема, це стосується грошової допомоги, яка надається внутрішньо переміщеним особам (ВПО) від держави, у тому числі за поданими через платформу "єДопомога" заявками", – додали в агентстві.

Окрім цього, також це може бути:

покриття витрат на проживання (допомога на проживання ВПО);

компенсація витрат, пов’язаних із безоплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням) ВПО;

грошова допомога цивільному населенню, яке евакуюється;

грошова допомога цивільному населенню деокупованих населених пунктів.

У декларації джерелом доходу таких коштів НАЗК рекомендує вказувати Кабінет міністрів України (заблокувавши поле для введення коду ЄДРПОУ).