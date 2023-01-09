Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо"

"Попри війну, нам не потрібно забувати про проведення реформ. Зокрема це стосується й антикорупційних реформ. Це дуже важлива складова на шляху до Європейського Союзу. Україна отримала ряд вимог, які ми маємо виконати для того, щоб стати членом ЄС. Однією із головних вимог від ЄС є прийняття та затвердження антикорупційної стратегії, яку наші парламентарі блокували майже два роки", - пояснила Бутко

Голова Громадської ради при НАЗК також наголосила на важливості прийняття державної антикорупційної програми.

"Антикорупційна стратегія є таким більш загальним документом, який розтягується на два роки. Тому має бути прийнята загальна Державна антикорупційна програма. Це програма з дуже чітких кроків, які має зробити кожен з державних органів України у боротьбі з корупцією. Вони чіткі й конкретні. До прикладу, в Державну антикорупційну програму входить відкритий конкурс на Генерального прокурора", - додала вона.

Саміт Україна - ЄС відбудеться у Києві, 3 лютого. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поговорила телефоном з українським лідером Володимиром Зеленським і пообіцяла нашій країні подальшу підтримку.

4 січня речник президента України Сергій Никифоров розповів, що деталі щодо місця проведення саміту Україна - ЄС все ще узгоджують.

6 січня в Європейському Союзі закликали уряд України якнайшвидше затвердити Державну антикорупційну програму, яка була розроблена за підтримки ЄС

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