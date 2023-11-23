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НАЗК несло до переліку міжнародних спонсорів війни німецького інвестора в будівельну галузь РФ

23 листопада, 2023 четвер
12:04
Економіка Knauf

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло німецького виробника будматеріалів Knauf до переліку міжнародних спонсорів війни: за 2022 рік компанія сплатила до бюджету РФ близько 117 млн доларів

Про це інформує пресслужба НАЗК. 

Вказано, що компанію внесли до переліку спонсорів війни, через сплату податків до бюджету РФ та сприяння мобілізації до російської армії. 

"Загалом, з 1993 року Knauf вклала в економіку Росії понад 1,65 млрд євро. Компанія представлена у РФ десятьма дочірніми підприємствами, двадцятьма заводами та майже тридцятьма ресурсними центрами. Кількість співробітників німецького виробника будматеріалів у РФ налічує 4 тис. осіб. Сьогодні Knauf – найбільший німецький інвестор у будівельній галузі Росії",- йдеться у повідомленні. 

Компанія також має потужності з виробництва акустичних стельових плит та підвісних систем в Спеціальній економічній зоні "Алабуга" у Татарстані.Як зазначають у НАЗК, на її території організовано російське виробництво БПЛА Shahed-136.

"Керівництво Knauf також тісно пов’язане з кремлівським режимом. Так, співвласник компанії Ніколаус Вільгельм Кнауф протягом 23 років (з лютого 1999-го по березень 2022 року) мав статус Почесного Консула Російської Федерації, з представництвом, наділеним повноваженнями Почесного консульства, у Нюрнберзі", - розповідають у НАЗК. 

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія відмовилась покидати російський ринок.  

"Ми залишаємося в Росії доти, доки політична та комерційна ситуація дозволить нам це робити. Ми однозначно несемо відповідальність за понад  4 тисячі співробітників та їхніх сімей, а також за клієнтів та постачальників, з багатьма з яких у нас були відмінні та давні стосунки протягом багатьох років", - йшлося у повідомленні компанії. 

Крім того, німецькі ЗМІ у жовтні 2022 року з'ясували, що Knauf допомагає російській армії з мобілізацією. Зокрема, на одному із виробництв у Московській області складали списки працівників, які не є критично важливими, аби їх могли мобілізувати. 

  • Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни данського виробника кам’яної вати Rockwool. Він співпрацює з російськими державними підприємствами, зокрема, на замовлення міноборони РФ. 

Україна
Росія
податки
Німеччина
російська армія
мобілізація
Війна з Росією
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