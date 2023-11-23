НАЗК несло до переліку міжнародних спонсорів війни німецького інвестора в будівельну галузь РФ

Про це інформує пресслужба НАЗК.

Вказано, що компанію внесли до переліку спонсорів війни, через сплату податків до бюджету РФ та сприяння мобілізації до російської армії.

"Загалом, з 1993 року Knauf вклала в економіку Росії понад 1,65 млрд євро. Компанія представлена у РФ десятьма дочірніми підприємствами, двадцятьма заводами та майже тридцятьма ресурсними центрами. Кількість співробітників німецького виробника будматеріалів у РФ налічує 4 тис. осіб. Сьогодні Knauf – найбільший німецький інвестор у будівельній галузі Росії",- йдеться у повідомленні.

Компанія також має потужності з виробництва акустичних стельових плит та підвісних систем в Спеціальній економічній зоні "Алабуга" у Татарстані.Як зазначають у НАЗК, на її території організовано російське виробництво БПЛА Shahed-136.

"Керівництво Knauf також тісно пов’язане з кремлівським режимом. Так, співвласник компанії Ніколаус Вільгельм Кнауф протягом 23 років (з лютого 1999-го по березень 2022 року) мав статус Почесного Консула Російської Федерації, з представництвом, наділеним повноваженнями Почесного консульства, у Нюрнберзі", - розповідають у НАЗК.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія відмовилась покидати російський ринок.

"Ми залишаємося в Росії доти, доки політична та комерційна ситуація дозволить нам це робити. Ми однозначно несемо відповідальність за понад 4 тисячі співробітників та їхніх сімей, а також за клієнтів та постачальників, з багатьма з яких у нас були відмінні та давні стосунки протягом багатьох років", - йшлося у повідомленні компанії.

Крім того, німецькі ЗМІ у жовтні 2022 року з'ясували, що Knauf допомагає російській армії з мобілізацією. Зокрема, на одному із виробництв у Московській області складали списки працівників, які не є критично важливими, аби їх могли мобілізувати.