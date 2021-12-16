НАЗК виявило порушення на 230 млн грн у деклараціях посадовців за листопад

Про це пише НАЗК у Facebook.



"За результатами повної перевірки декларацій у листопаді НАЗК виявило недостовірні відомості у деклараціях посадовців на 234 млн гривень. Загалом протягом листопада НАЗК завершило повну перевірку 96 декларацій", - ідеться в повідомленні.



У деклараціях двох нардепів місцевих рад НАЗК зафіксувало ознаки необгрунтовані активи на більш ніж 8,8 млн грн.



Зокрема різниця між вартістю придбаних депутатом Новопетрівської сільської ради Вишгородського району об’єктів нерухомості та його законними доходами склала 6,6 млн грн.



За наявності підстав, цю інформацію передадуть до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для звернення у подальшому до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та стягнення їх в дохід держави.



Крім того, у 19 деклараціях зафіксували недостовірну інформацію на понад 1,1 млн грн, зокрема в документах одного нардепа України та 19 депутатів місцевих рад.



Також порушення знайшли в декларації депутата Вишгородської міської ради: він вказав криптовалюту Bitcoin вартістю 18,9 млн грн, проте під час перевірки її наявність не підтвердив.



У декларації депутата Львівської облради є порушення на суму, що перевищує 27 млн грн. Серед усього не зазначено кілька вантажівок.



Відомості про неправдиву інформацію НАЗК передало до Національного антикорупційного бюро України, Національної поліції України, Державного бюро розслідувань, Офісу Генерального прокурора.



У 22 деклараціях виявили адміністративні правопорушення на суму від 100 до 500 прожиткових мінімумів (від 227 тис. гривень до 1,1 млн гривень).



Недостовірні відомості вказали колишній мер Глухова, заступник начальника Сумської митниці ДФС, 11 депутатів місцевих рад.



Ще 18 декларацій містять незначні порушення, а 37 - неправдиву інформацію а суму до 100 прожиткових мінімумів, що не передбачає кримінальної й адміністративної відповідальності.



У НАЗК додають, що протягом 11 місяців 2021 року було перевірено 831 декларацію, у 72 з яких зафіксували кримінальні правопорушення.



Загалом за січень-листопад виявлено недостовірні відомості на суму 943,5 млн грн.

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