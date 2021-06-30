НБУ дозволив безготівковий розрахунок для низки валютних операцій та розширив можливості для інвестицій за кордон
Національний банк України (НБУ) дозволив безготівковий розрахунок для низки валютних операцій та розширив можливості українців для інвестицій за кордон
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Згідно з повідомленням, з 30 червня вступає в силу постанова НБУ щодо удосконалення окремих нормативно-правових актів регулятра у валютній сфері, яка сприятиме розвитку нових послуг у сфері торгівлі валютними цінностями та сприятимуть посиленню захисту громадян при інвестуванні за кордон.
Зокрема, уповноважені установи зможуть продавати готівкову іноземну валюту фізичним особам за безготівкові кошти в гривні через платіжні пристрої у касах установ, їх підзрозділів та пунктах обміну валют. Установи також зможуть купувати валюту у фізосіб за безготівку у гривні.
Крім того, банки зможуть купувати та продавати банківські метали із фізичною поставкою за безготівкові кошти у гривні фізособам, а також банківські метали у вигляді монет - юридичним особам.
НБУ також розширив можливості українців для інвестування за кордон. Так, фізособа-резидент зможе проводити відповідні операції за участі резидента-торговця цінними паперами. При цьому торговець діятиме як брокер: кошти з поточного рахунку громадянина в бакну будуть переказуватися на його рахунок в іноземній валюті з подальшим переказом за кордон або на поточні рахунки нерезидентів, відкриті в Україні.
Регулятор також уточнив перелік виключень з річного е-ліміту для низки валютних операцій юросіб і фізосіб підприємців. Зокрема, до них було віднесено операції з відшкодування резидентом-боржником коштів нерезиденту гаранту, який виконав забезпечене гарантією чи порукою зобов'язання нерезидента боржника перед резидентом-кредитором.
Нацбанк також зняв обмеження строку на коригування помилкової інформації у повідомленні про договір, що було надано банком до АІС НБУ "Кредитні договори з нерезидентами".
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