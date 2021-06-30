НБУ дозволив безготівковий розрахунок для низки валютних операцій та розширив можливості для інвестицій за кордон

Про це повідомила пресслужба НБУ.



Згідно з повідомленням, з 30 червня вступає в силу постанова НБУ щодо удосконалення окремих нормативно-правових актів регулятра у валютній сфері, яка сприятиме розвитку нових послуг у сфері торгівлі валютними цінностями та сприятимуть посиленню захисту громадян при інвестуванні за кордон.



Зокрема, уповноважені установи зможуть продавати готівкову іноземну валюту фізичним особам за безготівкові кошти в гривні через платіжні пристрої у касах установ, їх підзрозділів та пунктах обміну валют. Установи також зможуть купувати валюту у фізосіб за безготівку у гривні.



Крім того, банки зможуть купувати та продавати банківські метали із фізичною поставкою за безготівкові кошти у гривні фізособам, а також банківські метали у вигляді монет - юридичним особам.



НБУ також розширив можливості українців для інвестування за кордон. Так, фізособа-резидент зможе проводити відповідні операції за участі резидента-торговця цінними паперами. При цьому торговець діятиме як брокер: кошти з поточного рахунку громадянина в бакну будуть переказуватися на його рахунок в іноземній валюті з подальшим переказом за кордон або на поточні рахунки нерезидентів, відкриті в Україні.



Регулятор також уточнив перелік виключень з річного е-ліміту для низки валютних операцій юросіб і фізосіб підприємців. Зокрема, до них було віднесено операції з відшкодування резидентом-боржником коштів нерезиденту гаранту, який виконав забезпечене гарантією чи порукою зобов'язання нерезидента боржника перед резидентом-кредитором.



Нацбанк також зняв обмеження строку на коригування помилкової інформації у повідомленні про договір, що було надано банком до АІС НБУ "Кредитні договори з нерезидентами".

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