НБУ очікує від МВФ $2,7 млрд протягом кілької тижнів

Про це голова НБУ Кирило Шевченко сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.



Відповідаючи на питання щодо строків зарахування $2,7 млрд у рамках додаткової емісії МВФ, Шевченко зазначив, що вже є рішення Ради директорів Фонду. Крім цього має бути рішення керуючих Фонду.



"Згідно з регламентом, голосування відбудеться до 2 серпня і ми сподіваємось, що потім протягом кількох тижнів буде відбуватися перерахування коштів на рахунки", - сказав Шевченко.



Він зазначив, що НБУ готовий долучитися до дискусій з Міністерством фінансів щодо майбутнього розподілу цих коштів між бюджетом та золотовалютними резервами регулятора.



Шевченко додав, що з боку НБУ питання щодо нової програми з МВФ або продовження існуючої не обговорювалося. Водночас, додав він, регулятор зфокусований на виконанні наявних структурних маяків у співпраці з МВФ.

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