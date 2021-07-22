НБУ очікує від МВФ $2,7 млрд протягом кілької тижнів
Україна має отримати від Міжнародного Валютного Фонду (МВФ) $2,7 млрд в рамках додаткової емісії впродовж кількох тижнів
Про це голова НБУ Кирило Шевченко сказав під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
Відповідаючи на питання щодо строків зарахування $2,7 млрд у рамках додаткової емісії МВФ, Шевченко зазначив, що вже є рішення Ради директорів Фонду. Крім цього має бути рішення керуючих Фонду.
"Згідно з регламентом, голосування відбудеться до 2 серпня і ми сподіваємось, що потім протягом кількох тижнів буде відбуватися перерахування коштів на рахунки", - сказав Шевченко.
Він зазначив, що НБУ готовий долучитися до дискусій з Міністерством фінансів щодо майбутнього розподілу цих коштів між бюджетом та золотовалютними резервами регулятора.
Шевченко додав, що з боку НБУ питання щодо нової програми з МВФ або продовження існуючої не обговорювалося. Водночас, додав він, регулятор зфокусований на виконанні наявних структурних маяків у співпраці з МВФ.
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