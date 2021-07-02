НБУ опублікував список небанківських фінустанов, які не розкрили структуру власності на вимогу регулятора

Про це повідомила пресслужба НБУ.



Згідно з повідомленням, регулятор опублікував перелік компаній, які не подали документи про структуру власності в установлений строк - до 17 червня. Регулятор виклав у відкритий доступ також інформацію про їх місцезнаходження та кількість ліцензій.



У пресслужбі зазначили, що документи про свої структури власності не подали 18% учасників небанківського фінансового ринку, тобто 281 компанія з 1572.



В НБУ також зауважили, що лише 116 компаній з цих 281 (41% учасників ринку які порушили вимогу) мають чинні ліцензії на надання фінансових послуг та не перебувають на тимчасово окупованій території України.

Нагадаємо, встановлений НБУ строк для розкриття небанківськими установами структури власності збіг 17 червня 2021 року