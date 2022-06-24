НБУ отримав додаткові зобов’язання та завдання після того, як Україна стала кандидатом на вступ до ЄС

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Ми бачимо Національний банк повноправним членом європейської спільноти центробанків. Отримання статусу держави-кандидата на членство в ЄС суттєво наближає нас до реалізації цієї мети", - заявив очільник Кирило Шевченко.

За результатами саміту ЄС, перед Нацбанком як регулятором ринку з’являються додаткові зобов’язання та завдання.

Серед них:

виконання зобов’язань для отримання режиму єдиного внутрішнього ринку ЄС, зокрема наближення українського законодавства у сфері фінансових послуг до права ЄС та продовження лібералізації руху капіталу;

розширення взаємодії з європейськими інституціями, зокрема Єврокомісією, Європейським центральним банком, Європейським органом банківського нагляду, Європейським органом зі страхування та пенсійного забезпеченн, центробанками й наглядовими органами держав – членів ЄС;

для забезпечення більш тісної інтеграції українського та європейського фінансових ринків та відкриття доступу для їх учасників до додаткових інструментів здійснення міжнародних платежів вжиття разом із зацікавленими державними органами заходів із метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (Single Euro Payments Area, SEPA);

участь у перегляді переліку пріоритетних євроінтеграційних законопроєктів;

посилення крос-секторальної взаємодії з Урядом для визначення заходів, спрямованих на відновлення української економіки після завершення війни, та подальша участь у їх реалізації;

виконання умов ЄС, наведених у висновку за результатами розгляду заявки на членство України в ЄС.

"Національний банк і надалі здійснюватиме комплекс необхідних заходів, щоб забезпечити виконання Україною зобов’язань у сфері європейської інтеграції для подальшого отримання статусу держави – члена ЄС", - підсумували в НБУ.

23 червня Єврорада на саміті лідерів країн ЄС надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.

Генеральна директорка Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк повідомила, що відкриття переговорних процедур щодо членства України в ЄС очікується на початку 2023 року.

Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що Україна має ухвалити понад 70 законів, щоб продовжити рух до ЄС.