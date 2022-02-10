НБУ підвищив курс долара після тривалого зниження
На 10 лютого Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 27,97 грн/$
Про це йдеться на сайті НБУ.
Офіційний курс гривні до долара США на 10 лютого 2022 року встановлено на рівні 27,9795 грн за долар.
Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,996 грн за євро.
На готівковому ринку станом на 07:40, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 27,92 грн, продають - по 28,00 грн.
Курс долара зріс на 1 копійку порівняно з попереднім банківським днем. Він зріс після зниження чотири дні поспіль.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.83
Купівля 27.83Продаж 28.1
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.17
- Актуальне
- Важливе