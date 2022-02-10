НБУ підвищив курс долара після тривалого зниження

Про це йдеться на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США на 10 лютого 2022 року встановлено на рівні 27,9795 грн за долар.

Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,996 грн за євро.

На готівковому ринку станом на 07:40, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 27,92 грн, продають - по 28,00 грн.

Курс долара зріс на 1 копійку порівняно з попереднім банківським днем. Він зріс після зниження чотири дні поспіль.



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