НБУ підвищив облікову ставку до 9% річних

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

"Доводжу до вашого відома, що правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 9% річних", - сказав Ніколайчук.

За словами чиновника, регулятор ухвалив таке рішення, щоб нівелювати вплив додаткових проінфляційних ризиків, покращити інфляційні очікування та забезпечити стійке зниження інфляції до цілі Нацбанку - 5%.