НБУ підвищив облікову ставку до 9% річних
Правління Національного банку України підвищило облікову ставку до 9% річних
Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.
"Доводжу до вашого відома, що правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 9% річних", - сказав Ніколайчук.
За словами чиновника, регулятор ухвалив таке рішення, щоб нівелювати вплив додаткових проінфляційних ризиків, покращити інфляційні очікування та забезпечити стійке зниження інфляції до цілі Нацбанку - 5%.
- Нагадаємо, у жовтні 2021 року НБУ залишив облікову ставку на рівні 8,5% річних.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.02
Купівля 27.02Продаж 27.26
-
EUR
Купівля 30.47Продаж 30.88
- Актуальне
- Важливе