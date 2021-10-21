НБУ залишив облікову ставку на рівні 8,5% річних

Про це голова НБУ Кирило Шевченко повідомив під час брифінгу, передає Еспресо.TV.

"Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 8,5% річних. Це узгоджується зі зниженням інфляції до цілі 5% наприкінці наступного року відповідно до базового сценарію оновленого макроекономічного прогнозу", - йдеться у повідомленні на сайті НБУ. Нагадаємо, у липні НБУ підвищив облікову ставку до 8% річних. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb