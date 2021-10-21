НБУ залишив облікову ставку на рівні 8,5% річних
Правління Національного банку України (НБУ) залишило облікову ставку на рівні 8,5% річних
Про це голова НБУ Кирило Шевченко повідомив під час брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 8,5% річних. Це узгоджується зі зниженням інфляції до цілі 5% наприкінці наступного року відповідно до базового сценарію оновленого макроекономічного прогнозу", - йдеться у повідомленні на сайті НБУ.
- Нагадаємо, у липні НБУ підвищив облікову ставку до 8% річних.
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