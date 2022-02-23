НБУ підвищив офіційний курс долара
На 23 лютого Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 28,98 грн/$
Про це йдеться на сайті НБУ.
Офіційний курс гривні до долара США на 23 лютого 2022 року встановлено на рівні 28,9877 грн за долар.
Курс гривні до євро встановлено на рівні 32,9039 грн за євро.
На готівковому ринку станом на 08:00, за даними фінансового порталу Мінфін, долар купують у середньому по 29,00 грн, продають - по 29,25 грн.
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