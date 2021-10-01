НБУ посилив вимоги до банків, які зберігають готівку регулятора
Національний банк України (НБУ) посилив вимоги до банків, які зберігають його готівку і проводять операції з нею
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Згідно з повідомленням, НБУ з 1 жовтня 2021 року розширює вимоги до банків, які залучатимуться до зберігання готівки регулятора та проведення операцій із ними в усіх регіонах країни.
Зокрема, регулятор удосконалив процес відбору таких банків: зобов'язав їх залежно від строку діяльності дотримуватися встановленого відсотку присутності в регіоні та визначених лімітів зберігання готівки регулятора; доповнив перелік умов, за яких регулятор прийматиме рішення про припинення дії надання статусу уповноваженого банку, а також розширив підстави для скасування статусу уповноваженого банку.
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